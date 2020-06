Et si Apple vendait l'iPhone 12 sans son chargeur ?

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront plus chers à fabriquer que leurs prédécesseurs et Apple chercherait par tous les moyens à réduire le coût de la facture finale, l'objectif étant de pouvoir éviter toute hausse de prix pour cette année. Selon Ming-Chi Kuo, dans une note de recherche rapportée par MacRumors , Apple pourrait prendre une mesure drastique : retirer les écouteurs filaires EarPods, mais également... le chargeur ! La petite prise de 20 W que nous avons pu découvrir dans une fuite la semaine dernière serait bien réelle, mais elle serait optionnelle. Apple arrêterait la production des modèles USB-C de 18 W actuels, ainsi que des tout petits modèles USB-A de 5 W (qui pourraient être à terme retirés de la boite de l'iPhone SE). Seul un câble Lightning vers USB-C continuerait à être fourni.Une telle mesure aurait des externalités intéressantes : cela permettrait notamment à Apple de diviser la taille de l'emballage par près de deux, ce qui est loin d'être négligeable pour le transport et le stockage. Et bien sûr, Apple pourrait mettre en avant l'aspect écologique de cette décision, alors que ces accessoires sont de moins en moins indispensables : beaucoup d'utilisateurs ont abandonné les écouteurs filaires au profit d'AirPods ou de casques sans fil, et les solutions de recharge sans fil sont également en plein essor. À ce sujet, la présentation de l'iPhone 12 pourrait coïncider avec celle du premier chargeur sans fil d'Apple , qui ne serait pas AirPower mais un modèle capable d'accueillir un seul appareil à la fois.

Visuel par MacRumors

Pour faire passer la pilule, Apple pourrait mettre en place des offres promotionnelles à l'achat des futurs modèles d'iPhone. L'analyste ne mentionne pas le chargeur, mais il évoque une remise pour l'achat conjoint d'un iPhone 12 et d'une paire d'AirPods. Le compromis pourrait être intéressant, mais il ne devrait pas concerner tout le monde : à moins qu'Apple parvienne à tordre la loi européenne à son avantage d'une manière ou d'une autre, il est toujours obligatoire de fournir des écouteurs (un kit mains-libres) avec un smartphone dans les pays de l'Union européenne.