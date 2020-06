Un iPad de 10,8'', un iPad mini de 8,5'' et un seul chargeur ?

Apple serait-elle en train de préparer l'unification de ses chargeurs pour ses différents appareils sous iOS et iPadOS ? La semaine dernière, nous avons découvert un chargeur USB-C de 20 W en fuite et ce chargeur serait bien destiné aux prochains modèles d'iPhone, même si l'analyste Ming-Chi Kuo précise que celui-ci devrait être optionnel , Apple prévoyant vraisemblablement de vendre l'iPhone 12 sans chargeur et écouteurs filaires dans les pays où cela sera légalement possible. Dans une autre note publiée par MacRumors , Ming-Chi Kuo précise que ce chargeur de 20 W serait également destiné aux différents modèles d'iPad. De l'iPhone à l'iPad Pro, un adaptateur secteur unique pour les charger tous.Ming-Chi Kuo n'en démord également pas : Apple aurait bien un iPad 10,8" de prévu pour le second semestre de cette année — il pourrait s'agir d'un iPad Air reprenant le design de l'iPad Pro avec la connectique USB-C — et l'iPad mini recevrait également une refonte au printemps 2021 avec une diagonale qui pourrait passer de 7,9" à 8,5". Cette diagonale supérieure pourrait-elle être atteinte en rognant sur les marges autour de l'écran, ou en adoptant là aussi un design bord-à-bord comme l'iPad Pro ? L'iPad mini étant vendu plus cher que l'iPad 10,2" d'entrée de gamme, il ne serait pas surprenant qu'il adopte ce nouveau format avant son grand frère...