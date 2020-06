iOS 14 permet de zoomer bien plus loin sur les photos

La prochaine version d'iOS va donner un peu plus de souplesse à l'utilisateur dans le zoom au sein des photos. Jusqu'ici très limité, l'agrandissement des images va aller beaucoup plus loin sur iOS 14, quitte à afficher une belle bouillasse de pixels dans les cas où l'image n'est pas de qualité suffisante. Cette petite évolution permet en tout cas de mieux inspecter certains détails d'une photo, et c'est une nouveauté bienvenue.

Photo normale — Zoom max (iOS 13) — Zoom max (iOS 14)

Notez que sur iOS 14 tout comme iOS 13, il existe une petite astuce pour s'affranchir de cette limite de zoom. Il suffit en effet de cliquer sur "Modifier" puis lancer l'outil "Redresser" pour avoir accès à un niveau de zoom complètement déraisonnable.iOS 14, actuellement en version bêta, sera finalisé en septembre ou en octobre et sa sortie devrait comme d'habitude coïncider à quelques jours près avec celle des prochains modèles d'iPhone. De là à en déduire qu'Apple prépare son logiciel à l'arrivée de capteurs photographiques bien plus évolués qu'aujourd'hui, il n'y a bien sûr qu'un pas.