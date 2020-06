Des ralentis 240 i/s en 4K avec l'iPhone 12 ?

L'iPhone 12 serait capable d'enregistrer des ralentis à 120 ou 240 images par seconde en 4K, si l'on en croit une découverte de Max Weinbach, rapportée par EverythingApplePro , au sein de la version bêta d'iOS 14 . Aujourd'hui, le mode ralenti de l'iPhone se limite à la définition 1080p, quatre fois inférieure donc, et la prise de vidéos en 4K est plafonnée à 60 images par seconde.Les références à ce nouveau mode repérées dans la version bêta d'iOS 14 ne permettent pas de déterminer si l'évolution sera réservée aux modèles Pro ou si l'iPhone 12 classique pourrait également en bénéficier. Ce genre d'évolution n'est en effet pas forcément liée aux capteurs eux-mêmes mais à la capacité des composants du téléphone à encaisser autant de données d'un seul coup. Or, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro devraient tous les deux être équipés de la même puce Apple A14. Réponse cet automne