De nouveaux GPU d'AMD repérés dans macOS Big Sur

Les premiers Macs équipés des propres processeurs d'Apple seront commercialisés en fin d'année, mais la transition des ordinateurs d'Apple vers l'architecture ARM ne se fera pas du jour en lendemain. C'est en effet un processus qui durera deux ans, et Apple a déjà prévenu que de nouveaux ordinateurs équipés de puces Intel étaient encore dans les tuyaux. Et selon la découverte de @_rogame sur Hardware Leaks , macOS Big Sur a déjà prévu le coup avec la prise en charge de nouveaux modèles de cartes graphiques d'AMD. On retrouve en effet des références aux gammes Navi22 et Navi23, Navi31, MI100 et MI200 et même aux APU de Cezanne.Apple ne va certainement pas utiliser tout cela et on doute d'ailleurs fortement qu'Apple se lance dans un APU, qui regroupe le processeur et les circuits graphiques sur une même puce, juste avant sa transition vers l'architecture ARM ; la présence d'une telle référence dans les sources de macOS fait peut-être suite à un test interne, sans forcément une intention de commercialisation. Il y a néanmoins de quoi mettre à jour les circuits graphiques de plusieurs ordinateurs, comme l'iMac, l'iMac Pro, le MacBook Pro 16" et le Mac Pro.Apple a bien l'intention de créer ses propres circuits graphiques pour accompagner ses puces ARM conçues en interne, mais il n'est pas impossible que des cartes graphiques dédiées accompagnent les modèles les plus costauds — Apple n'a pas clairement annoncé ses intentions dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, il semble probable que ce soient les configurations les plus exigeantes, comme le Mac Pro, qui effectuent leur transition en dernier. Les Macs dotés de processeurs Intel et de cartes graphiques AMD n'ont pas encore dit leur dernier mot.