Apple News+ perd le New York Times

C'est un coup dur pour Apple News+ : le New York Times a annoncé hier son retrait immédiat du service de presse payant d'Apple. La célèbre publication, l'une des plus prestigieuses des États-Unis, regrette d'avoir eu aussi peu de moyens d'interagir avec son lectorat et aussi peu de contrôle sur l'activité économique et la manière de distribuer ses articles. Le New York Times préfère ainsi rediriger les lecteurs vers son site web et son application afin de mieux se financer, tout en évitant la fameuse commission d'Apple, qui s'arroge 50% des revenus d'Apple News+ qui sont ensuite dilués entre des centaines d'éditeurs.Depuis le lancement d'Apple News+ aux États-Unis et au Canada l'année dernière, les éditeurs de presse seraient très déçus du rendement de la plateforme d'Apple, qui générerait peu de profits et séduirait peu de lecteurs. Apple tenterait de mettre en place de nouvelles formules — comme un bundle multimédia — pour attirer le chaland, mais sans succès jusqu'ici . Le service de presse payant d'Apple n'est pas près de faire ses premiers pas en Europe.