Apple va élargir les horaires des Apple Stores français en juillet

Deirdre O'Brien avait prévenu : la réouverture des Apple Stores ne se ferait pas de manière égale partout dans le monde et Apple s'adapterait à la situation en temps réel. Face à la reprise de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, de nombreuses boutiques ont ainsi de nouveau fermé leurs portes la semaine dernière en Floride, en Arizona, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Mais en France, tous les voyants sont pour le moment au vert et la situation va donc évoluer dans le bon sens : à partir du lundi 6 juillet, Apple va élargir les horaires d'ouverture de ses boutiques en France, qui ouvriront dès lors de 10h à 19h au lieu de 11h à 18h aujourd'hui.

Horaires pour l'Apple Store de Lille, fermé le dimanche

Voilà une bonne nouvelle mais attention, cet élargissement des horaires n'a aucune incidence sur les mesures de sécurité mises en place : le port du masque sera toujours obligatoire (fourni gratuitement si besoin), et le nombre de personnes présentes simultanément dans les boutiques sera toujours sévèrement restreint, ce qui continuera d'impliquer des files d'attente extérieures en cas d'affluence.