Les icônes de macOS Big Sur à l'heure du neumorphisme

Vous souvenez-vous du skeuomorphisme ? Très utilisée dans les débuts d'iOS pour familiariser les utilisateurs avec les interfaces tactiles, cette conception du design visait à reproduire le plus fidèlement possible les interfaces d'objets réels. Par exemple, le carnet d'adresses d'Apple a longtemps ressemblé à un vrai carnet avec sa couverture en cuir, les Notes à un vrai calepin avec des feuilles lignées jaunes, Game Center à un plateau de jeux... Apple a brutalement abandonné le skeuomorphisme avec l'adoption du au sein d'iOS 7 en 2013 et de OS X 10.10 Yosemite l'année suivante, et cette tendance minimaliste a perduré depuis.Avec macOS 11.0 Big Sur , présenté la semaine dernière, Apple s'est lancée dans une petite évolution de ce courant, une tendance située entre leet le réalisme qui s'appelle le neumorphisme. Sans revenir au skeuomorphisme, le neumorphisme conserve l'abstraction duet lui ajoute des petites touches de profondeur, avec des ombres et des effets de relief. On retrouve ces effets un peu partout dans Big Sur, par exemple dans le centre de contrôle avec les curseurs circulaires légèrement proéminents que l'on est bien tenté de vouloir activer au doigt. Mais ce sont bien sûr dans les icônes que les changements sont les plus flagrants.Avec macOS Big Sur, Apple a en effet modifié de nombreuses icônes d'applications pour appliquer ce concept. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la nouvelle icône de l'application Messages gagne ainsi très nettement en relief, avec une bulle plus réaliste mais sans texture particulière. Aussi, et c'est un choix qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, Apple a profité de l'occasion pour s'inspirer des icônes carrées aux coins arrondis d'iOS. L'icônes de Messages sur Big Sur ressemble ainsi beaucoup à celle d'iOS, mais la version 14 du système mobile d'Apple est quant à elle bien restée sur les préceptes historiques du

L'icône de l'app Messages sur macOS 10.15 Catalina, sur iOS 14 et sur macOS 11.0 Big Sur

Nous avons compilé quelques-unes des nouvelles icônes de macOS 11.0 Big Sur et les avons comparées à celles de macOS 10.15 Catalina ci-dessous. Comme vous pouvez le constater, Apple a bien repris systématiquement la forme carrée aux coins arrondis bien connue sur iOS, mais s'en est plusieurs fois légèrement affranchie.Certaines icônes semblent très travaillées, parfois avec un peu de créativité pour tirer parti de la contrainte de forme, alors que d'autres semblent n'être qu'un copier-coller de l'icône existante sur un fond coloré, sans la moindre notion de neumorphisme. Il ne fait nulle doute que chacun aura son avis sur les évolutions proposées par Apple cette année, mais certains choix sont d'une telle fainéantise (QuickTime et le Trousseau d'accès notamment) qu'ils ne semblent pas définitifs. Sans doute pourrons-nous constater des évolutions pour certaines applications au fil de la sortie de nouvelles versions bêtas durant l'été. Rappelons que macOS Big Sur est pour l'instant en plein chantier et que la version bêta est réservée aux développeurs. La version finale destinée au grand public n'est pas attendue avant septembre ou octobre.