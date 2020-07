Pas assez addictifs, les jeux d'Apple Arcade ?

Les jeux vidéo d'Apple Arcade ne seraient pas assez addictifs et n'encourageraient pas suffisamment les utilisateurs à poursuivre leur abonnement au-delà de la période d'essai gratuite d'un mois. Selon Bloomberg , Apple aurait revu sa stratégie pour son service de jeux vidéo par abonnement et aurait annulé des contrats pour des jeux encore en plein développement, informant alors les studios de sa nouvelle approche pendant la période de crise sanitaire. Les développeurs auraient bien été payés pour leur travail, la rémunération étant échelonnée en fonction des différents étapes de l'élaboration des jeux, et Apple aurait indiqué son intention de poursuivre sa collaboration avec les studios qui le souhaitent en fonction de ses nouveaux besoins.Selon Mark Gurman et Jason Schreier, Apple montrerait Grindstone en exemple à certains développeurs : un jeu de casse-tête à niveaux qui susciterait un engagement des joueurs supérieur à la moyenne. Apple chercherait en effet des titres capables de créer des phénomènes culturels, alors qu'aucun des 120 jeux aujourd'hui présents sur le service n'a pu obtenir une notoriété capable d'attirer des vagues d'abonnements.