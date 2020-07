Le premier MacBook Pro Retina déclaré obsolète

Cette fois, c'est bel et bien la fin pour la prise en charge du MacBook Pro 15,4" avec écran Retina de 2012 : Apple vient de le déclarer obsolète dans sa liste des produits anciens et obsolètes qui répertorie tous les modèles pour lesquels il n'est plus possible d'obtenir une réparation matérielle. Ce modèle avait déjà été déclaré obsolète une première fois en 2018, mais il avait finalement bénéficié d'un programme pilote qui permettait de poursuivre la prise en charge tant que les pièces détachées nécessaires étaient disponibles chez les réparateurs.Un peu plus de huit ans après sa sortie, il n'est donc plus du tout possible d'obtenir la moindre réparation dans le circuit officiel sur le tout premier MacBook Pro équipé d'un écran Retina. Ce modèle va d'ailleurs aussi être abandonné par macOS avec la version 11.0 surnommée Big Sur qui ne le prendra pas en charge. Il devrait cependant encore recevoir les mises à jour de sécurité de macOS 10.15 Catalina encore quelques années.