Un iMac de 2020 décacoeur repéré sur Geekbench ?

Un bien mystérieux modèle d'iMac haut de gamme a été repéré dans la base de données de Geekbench par @_rogame : il s'agit d'un modèle doté d'un processeur Core i9-10910, une variante encore inconnue et plutôt musclée des modèles qui ont été présentés par Intel en avril dernier. La bête intègre 10 coeurs, ce qui est une première sur un iMac grand public, avec une fréquence de base de 3,6 GHz. L'iMac intègre également 32 Go de RAM DDR4 qui n'est étrangement cadencée qu'à 1333 MHz (ce devrait être le double, voire 2 933 MHz), ainsi qu'une carte graphique AMD Radeon Pro 5300 avec 4 Go de mémoire.Il est toujours possible de falsifier un résultat de Geekbench, aussi faut-il prendre cette découverte avec prudence. Celle-ci s'inscrit néanmoins dans un calendrier favorable à la sortie de nouveaux modèles. Certains les attendaient d'ailleurs dès la WWDC le mois dernier, mais il est désormais plutôt question d'une commercialisation dans le courant de l'été , en attendant le tout premier modèle d'iMac équipé d'une puce ARM en fin d'année. Toute la question reste de savoir si l'ultime iMac embarquant une puce Intel conservera le design actuel et si la tant attendue refonte du design sera réservée aux processeurs maison d'Apple.Les délais de l'iMac 27" sont toujours aussi élevés sur l'Apple Store , avec deux semaines d'attente alors que les modèles 21,5" sont disponibles immédiatement. Dans ce contexte, une hypothèse inhabituelle commence à émerger : et si Apple ne mettait à jour que ses grands modèles avec les processeurs Intel, alors que la refonte avec puce ARM et écran de 24" viendrait remplacer les modèles 21,5" un peu plus tard ? À suivre...