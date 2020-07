Une nouvelle carte Radeon Pro W5500X pour le Mac Pro

Trois mois après la sortie de la Radeon Pro W5700X avec 16 Go de mémoire GDDR6, Apple vient de mettre en place une nouvelle option graphique à l'achat du Mac Pro : la W5500X avec 8 Go de mémoire GDDR6. Plus modeste avec un supplément de 250 € par rapport à la carte Radeon Pro 580X de base, elle fournit une puissance de traitement pouvant atteindre 5,6 téraflops en simple précision et 11,2 téraflops en demi-précision, avec bande passante mémoire de 224 Go/s.Cette carte prend la forme d'un module MPX demi-hauteur, qui peut d'ailleurs être acheté séparément pour 750 € . Elle prend en charge jusqu’à quatre écrans 4K, un écran 5K ou un Pro Display XDR. Elle permet une extension supplémentaire via l’emplacement PCIe 2 et intègre deux sorties HDMI 2.0.