iPhone 12 Pro : les incertitudes sur la technologie ProMotion

Décidément, l'adoption de la technologie ProMotion sur l'iPhone cette année a ses adeptes et ses détracteurs et il est bien difficile de déterminer qui a raison. LeIce Universe affirmait la semaine dernière que les écrans 120 Hz seraient bien de la partie sur les modèles Pro — et cela serait d'ailleurs un des principaux arguments pour justifier le grand écart de prix avec les modèles classiques qui devraient adopter des écrans OLED pour la première fois — mais l'analyste Ross Young affirme aujourd'hui le contraire : aucune de ses sources n'est en mesure de confirmer l'information et les indiscrétions dont il dispose pointeraient plutôt pour une adoption sur la gamme de l'année prochaine.

Concept par EverythingApplePro

Ross Young, qui avait déjà abordé la question des écrans utilisés sur l'iPhone par Apple cette année en mai dernier, avait déjà exclu les 120 Hz de la liste des caractéristiques. Sans technologie LTPO comme sur l'Apple Watch, la technologie ProMotion ne serait pas suffisamment optimisée et tirerait trop sur la batterie sur l'iPhone, avec des conséquences sur l'autonomie jugées trop importantes par Apple.Intégrer un écran 120 Hz sur l'iPhone n'est pas forcément très compliqué, mais la technologie ProMotion se veut plus ambitieuse : déjà présente sur l'iPad Pro, elle permet de réduire considérablement la fréquence d'affichage lorsque l'image est fixe afin de réaliser des économies d'énergie. Il est donc possible de bénéficier des avantages d'un écran capable d'afficher 120 images par seconde (les animations sont déconcertantes de fluidité), mais sans sacrifier l'autonomie. L'iPad Pro ne bénéficie pas de la technologie LTPO et ne peut descendre qu'à 24 Hz (1 Hz pour l'Apple Watch), mais la batterie d'une tablette est d'une capacité nettement supérieure à celle d'un iPhone...Vous l'aurez compris, tout cela est encore un peu flou. Mais si Apple intègre bien une dalle OLED sur l'iPhone 12 classique, il faudra plus qu'un téléobjectif, un scanner LiDAR, un peu de RAM supplémentaire et l'éventuelle prise en charge des ondes millimétriques (mmWave) de la 5G pour justifier l'écart de prix entre la gamme classique et la gamme Pro.