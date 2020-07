Apple TV+ s'offre le film Emancipation avec Will Smith

Après la surprise Tom Hanks avec le film Greyhound qui sortira sur Apple TV+ le 10 juillet, Apple prépare d'autres long-métrages pour son service de streaming et vient de s'offrir une grosse production dirigée par Antoine Fuqua,, dont le premier rôle sera tenu par Will Smith. Deadline , qui nous apprend la nouvelle, précise qu'Apple dépensera plus de 120 millions de dollars pour ce nouveau projet.Écrit par William N. Collage, le film sera inspiré d'une histoire vraie qui se déroule en 1863. Peter, joué par Will Smith, est un esclave dans une plantation qui est sauvagement battu et doit fuir la Louisiane en direction du nord pour rejoindre l'Armée de l'Union et gagner la liberté. Il devient ensuite un symbole, les photographies de ses cicatrices étant utilisées par les abolitionnistes pour montrer au monde entier les abus de l'esclavage.Contrairement àqui sortira directement sur Apple TV+,s'offrira une sortie au cinéma avant de se retrouver sur le service de streaming d'Apple. Il faudra en revanche être patient : le tournage ne débutera pas avant le début de l'année prochaine, avec une sortie qui pourrait nous mener jusqu'en 2022.