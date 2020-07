Pénurie : les délais de l'iPad Pro explosent

Les ventes d'iPad auraient explosé depuis le confinement et Apple a visiblement du mal à suivre la cadence. C'est l'iPad Pro qui semble en faire les frais en premier, comme l'ont remarqué nos confrères d'iGeneration , avec les configurations les plus populaires qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Sur l'Apple Store , il y a actuellement un minimum de trois semaines d'attente pour un modèle d'entrée de gamme, alors que plusieurs des boutiques officielles de la marque ne disposent plus d'aucun stock sur certaines références.La situation n'est pas forcément meilleure chez les revendeurs, Amazon affichant par exemple sur bon nombre de références unqui montre qu'aucun stock n'est au programme dans l'avenir immédiat. Si vous êtes à la recherche d'un modèle précis, notre comparateur de prix peut vous permettre — à défaut de trouver une promotion digne de ce nom — de dénicher un revendeur ayant la référence de vos rêves en stock.