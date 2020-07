Des mises à jour plus rapides sur macOS Big Sur

Les mises à jour du système seront plus rapides avec macOS 11.0 Big Sur, annonce Apple sur son site web. Apple explique en effet qu'une partie de la mise à jour pourra être réalisée automatiquement en tâche de fond, et que la partie nécessitant l'immobilisation de l'ordinateur pendant la phase de redémarrage sera alors plus rapide. Aucun détail technique n'est donné, mais la future version de macOS s'inspire sans doute de ce qui est déjà en place sur iOS : une mise à jour de l'iPhone ne prend que quelques minutes, alors qu'installer une nouvelle version de macOS peut prendre plusieurs dizaines de minutes.Voilà une petite nouveauté qui n'avait pas été annoncée lors de la présentation officielle du système , mais qui pourra éviter quelques déconvenues aux utilisateurs se lançant dans une mise à jour logicielle sans avoir beaucoup de temps devant eux. Actuellement en version bêta, macOS 11.0 Big Sur sera finalisé et mis à la disposition du grand public en septembre ou en octobre.