CarKey d'Apple va bientôt révolutionner la clé de voiture

Apple veut offrir une alternative à la traditionnelle clé de voiture tout en proposant de nouvelles fonctionnalités de sécurisation et de partage. C'est la fonctionnalité CarKey, dévoilée à l'occasion de la présentation officielle d'iOS 14 mais qui sera lancée dès cet été avec iOS 13.6. Cette nouveauté va fonctionner sur le même principe qu'Apple Pay : il sera possible de stocker la clé de la voiture dans l'application Wallet sur l'iPhone et l'Apple Watch, et il suffira d'approcher un des deux appareils de la poignée de la voiture pour que celle-ci se déverrouille. Pour démarrer la voiture, il suffira de poser l'iPhone dans le compartiment pour smartphone du véhicule, qui rechargera le téléphone par la même occasion.Comme pour les cartes bancaires d'Apple Pay, la clé de voiture sera stockée de manière sécurisée sur l'iPhone et l'Apple Watch et ne pourra être utilisée qu'après une authentification biométrique, avec Touch ID ou Face ID. Ce niveau de sécurisation va permettre la mise en place d'un nouvel usage : la possibilité de partager sa clé de voiture avec un autre utilisateur. Cela fonctionnera directement par le biais d'iMessage, avec la possibilité de déterminer différents niveaux d'accès. Par exemple, il sera possible de partager sa clé de voiture avec ses enfants qui pourront alors accéder à l'habitacle et/ou au coffre mais pas démarrer le moteur. Pour les utilisateurs qui le souhaitent, il sera également possible de configurer la clé pour un fonctionnement en mode Transport express, sans authentification, afin de bénéficier du mode réserve de l'iPhone qui permet d'utiliser la puce NFC jusqu'à cinq heures après l'épuisement de la batterie.Comme annoncé à la WWDC, c'est BMW qui sera le premier constructeur à implémenter cette nouveauté à ses véhicules. L'application BMW Connected vient d'ailleurs d'être mise à jour pour la prendre en charge, ce qui nous indique que la sortie d'iOS 13.6 est imminente. Sans surprise, seuls les véhicules les plus récents pourront bénéficier de cette nouveauté : BMW indique que les modèles compatibles seront les séries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M et Z4 fabriquées après le 1er juillet 2020. Il faudra un iPhone XR, un iPhone XS ou un modèle plus récent pour pouvoir en profiter, et seule l'Apple Watch Series 5 et les modèles ultérieurs seront prises en charge.Seul un nombre très limité d'utilisateurs pourra donc bénéficier de cette nouveauté dans un premier temps mais cela devrait rapidement changer, avec plusieurs autres partenaires attendus d'ici 2021. Apple a en effet rejoint le Car Connectivity Consortium il y a deux ans et ce regroupement d'entreprises élabore un standard qui permettra de mettre en place cette nouveauté chez tous les fabricants d'automobiles — et Google est également membre pour assurer un fonctionnement sur la majorité des smartphones. Le CCC travaille d'ailleurs déjà sur des évolutions de sa norme , comme la possibilité de déverrouiller son véhicule sans même avoir à sortir l'iPhone de sa poche — chez Apple, c'est la puce Apple U1 inaugurée avec l'iPhone 11 qui rendra cela possible. Avec CarKey, la bonne vieille clé de voiture, qui prend souvent la forme d'une encombrante télécommande, va petit à petit perdre de son intérêt et se transformer en solution de secours.