iPhone 12 : Apple enquête sur le possible retrait du chargeur

Donné à un membre de la famille ou à un ami

Recyclé

Perdu ou égaré

Ne fonctionne plus ou fonctionne mal

Toujours utilisé à la maison

Toujours utilisé hors de la maison (ex. travail, école, autre emplacement)

Toujours en possession mais non utilisé

Vendu ou échangé avec l'iPhone

De plus en plus de rumeurs prêtent à Apple l'intention de retirer les écouteurs et même le chargeur de la boite de l'iPhone. Dans ce contexte, Apple a lancé une enquête pour savoir ce que faisaient les utilisateurs du chargeur fourni avec leur téléphone. En effet, plusieurs utilisateurs brésiliens ont reçu un e-mail leur proposant de répondre à quelques questions, et l'une d'entre elles est très claire :Huit réponses sont possibles :

Capture d'écran @bedabb_

Encore cette semaine, le@L0vetodream affirmait que l'iPhone 12 serait livré dans une boîte plus fine qu'aujourd'hui grâce à la suppression du chargeur et des écouteurs, seul le câble Lightning étant encore fourni, précisant que même l'iPhone SE pourrait être concerné par ce changement. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo évoquait la même possibilité il y a quelques jours. Le retrait de ces deux accessoires permettrait de réduire les coûts de fabrication, de transport et de stockage, avec un aspect écologique non négligeable à mettre en avant pour justifier cette décision.Le retrait des écouteurs filaire EarPods n'était qu'une question de temps, de nombreux utilisateurs n'en faisant pas usage et préférant des modèles sans fil comme les AirPods. Ming-Chi Kuo affirmait d'ailleurs qu'Apple pourrait mettre en place une offre promotionnelle, par exemple une remise sur les AirPods pour l'achat d'un iPhone, pour promouvoir ses écouteurs sans fil à cette occasion. Le retrait du chargeur semble également inévitable avec l'essor des solutions alternatives (Apple devrait d'ailleurs lancer son propre chargeur sans fil cette année) mais la pilule devrait être plus difficile à faire passer.Notons toutefois qu'une telle décision devrait quoi qu'il en soit se heurter à la législation de certains pays, notamment au sein de l'Union européenne qui impose aux fabricants de fournir des écouteurs avec les téléphones mobiles. Si Apple supprime bien des accessoires de la boite de l'iPhone, cela ne devrait pas être partout dans le monde.