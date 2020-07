L'iPhone 12 de 5,4" comparé aux deux tailles d'iPhone SE

Si vous trouvez que les différents modèles d'iPhone commercialisés aujourd'hui par Apple sont trop grands et que vous vous accrochez à votre vénérable iPhone SE, vous pourriez avoir une bonne surprise à la fin de cette année : si les rumeurs ne se plantent pas, Apple devrait enfin dévoiler un modèle d'iPhone "à encoche" destiné aux amateurs de petites diagonales. Un petit modèle d'iPhone 12 doté d'une diagonale de 5,4" devrait en effet bien voir le jour en entrée de gamme, et il devrait permettre de contenter tout le monde.Un membre du forum de MacRumors s'est procuré une des nombreuses maquettes qui circulent sous le manteau en Asie pour que les fabricants d'accessoires puissent mettre au point leurs produits destinés aux futurs smartphones d'Apple. Vous pouvez découvrir sur les photos suivantes une comparaison des dimensions entre cet iPhone 12 de 5,4" et les deux générations d'iPhone SE (le modèle de 2016 avec son écran de 4", et le modèle de 2020 avec son écran de 4,7", avec un design identique à celui de l'iPhone 8).Plus large que l'iPhone SE originel mais tout de même nettement plus compact que l'iPhone SE de 2020, ce nouveau modèle se distingue par ses bords parfaitement plats qui devraient offrir une meilleure prise en main. Ce retour aux bords plats devrait bien sûr s'appliquer à tous les nouveaux modèles : les deux iPhone 12 de 5,4" et 6,1", et les deux iPhone 12 Pro de 6,1" et 6,7". La présentation de cette nouvelle génération d'iPhone devrait avoir lieu en septembre ou en octobre, en fonction de la capacité d'Apple et ses fournisseurs à rattraper le retard pris par les différentes mesures de confinement en début d'année. Si vous comptez changer de téléphone et avez encore un peu de temps devant vous, il est fortement conseillé d'attendre l'arrivée de ces nouveaux modèles, qui apporteront de nombreuses nouveautés