La carte de fidélité Carrefour rejoint Apple Pay

C'est un partenariat d'un nouveau genre pour Apple Pay : Apple et Carrefour viennent d'annoncer le lancement d'un nouveau service permettant aux utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch d'intégrer leur carte de fidélité Carrefour à l'application Wallet et de s'en servir directement sur le terminal de paiement. Le système fonctionne de manière totalement transparente : le paiement se fait comme d'habitude en approchant son iPhone du terminal de paiement après une authentification biométrique (Face ID ou Touch ID selon le modèle d'iPhone), et la carte de fidélité est directement prise en compte en complément de la carte bancaire. Dans l'interface de Wallet, une petite notification apparaît sous la carte bancaire pour indiquer à l'utilisateur que sa carte de fidélité a été également utilisée au moment du paiement., a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente des Services Internet d’Apple. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur cette intégration de la carte de fidélité Carrefour à Apple Pay sur cette page . Cette nouvelle fonctionnalité est active dès aujourd'hui, avec la dernière version de l'application Carrefour Voilà une petite avancée très pratique qui permettra de gagner du temps tout en permettant d'éviter les oublis. Il ne fait aucun doute qu'on pourra retrouver cette nouveauté dans d'autres enseignes à l'avenir, mais cela ne devrait pas être systématique : la fonctionnalité est présentée comme le fruit d'un partenariat exclusif entre Apple et Carrefour, tout comme l'était le billet de cinéma sans contact de Pathé lancé l'année dernière et qui n'a pour le moment pas fait d'émules. Apple n'a pas annoncé son intention de mettre en place un système permettant à n'importe quel commerçant d'offrir ses services via l'application Wallet ; cela restera donc au cas par cas pour le moment, uniquement avec des enseignes d'envergure nationale.