Des délais toujours plus importants pour l'iMac 27''

La tension sur les stocks de l'iMac 27" est de plus en plus grande. Cela fait plus d'un mois que les délais sont de plus de deux semaines en France, et ils grimpent désormais à plus de trois semaines sur les deux modèles haut de gamme. Aux États-Unis, les délais sont encore plus importants sur ces deux références, avec désormais huit à neuf semaines d'attente ! De quoi mener certaines commandes jusqu'au mois de septembre...Alors qu'un modèle d'iMac doté d'un processeur décacoeur a vraisemblablement été repéré sur Geekbench la semaine dernière, les rumeurs anticipant l'arrivée de nouveaux modèles sont nombreuses. Il est beaucoup question d'une refonte d'envergure avec l'arrivée d'un nouveau design et d'une diagonale de 24", mais il est possible que ce redesign concerne le premier iMac doté d'une puce ARM dont la sortie est attendue pour la fin d'année . Apple pourrait ainsi avoir une ultime mise à jour des modèles 27" avec processeur Intel dans les tuyaux. Si l'iMac vous fait de l'oeil, il est en tout cas vivement conseillé d'attendre encore un peu...