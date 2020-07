Le format H.266 va réduire le poids des vidéos

Deux fois plus efficace que le H.265. C'est une bien belle promesse que fait le l'institut Fraunhofer pour sa présentation du format H.266 (Versatile Video Coding, ou VVC), développé en partenariat avec quelques grands noms de l'industrie comme Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm ou encore Sony. Ce nouveau standard améliore l'efficacité de la compression de vidéos en très haute définition, et il est question de diviser par deux la taille des fichiers à qualité constante : là où il faut aujourd'hui une moyenne de 10 Go pour transmettre une vidéo Ultra-HD de 90 minutes, le format H.266 permettra d'obtenir la même vidéo avec seulement 5 Go de données. D'autres améliorations sont au programme, comme les fréquences de rafraichissement dynamiques jusqu'à 120 Hz, la prise en charge de la définition 16K, des formats panoramiques, de canaux auxiliaires pour transmettre des données...Ce nouveau codec, conçu avec la 4K et la 8K en tête, verra le jour dès la fin de cette année avec l'apparition des premiers encodeurs et décodeurs logiciels. Les prise en charges matérielles natives, elles, prendront plus de temps. Voilà en tout cas une très bonne nouvelle alors que la consommation de vidéos en streaming ne cesse d'exploser et que la capacité de nos réseaux a montré ses limites pendant la période de confinement. Et avec un peu de chance, le H.266 permettra de se contenter de la 4G pour regarder du porno en HD dans les ascenseurs ...