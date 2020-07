Une tige plus courte pour les AirPods 3 en 2021 ?

Ming-Chi Kuo persiste et signe : Apple adoptera un nouveau design pour ses AirPods 3, dont la sortie est attendue pour le premier semestre de l'année prochaine. Apple adopterait une solution(SiP) comme sur les AirPods Pro, ce qui permettrait une meilleure intégration des composants au niveau de la tête de l'écouteur. Tout en conservant l'embout fixe actuel, le design intra-auriculaire avec embouts en caoutchouc restant réservé aux AirPods Pro, Apple pourrait ainsi réduire la taille de la tige de ses écouteurs, aujourd'hui sensiblement plus longue que sur les modèles Pro. Si Apple choisit de couper la poire en deux, il serait également possible de profiter de l'occasion pour augmenter légèrement la taille de la batterie.

Visuel par MacRumors

Le célèbre analyste, souvent bien informé, se contente de parler du design : Ming-Chi Kuo n'a pour le moment pas d'informations à nous donner sur d'éventuelles nouvelles fonctionnalités. Il est d'ailleurs possible qu'Apple se contente des évolutions sus-citées, d'éventuelles innovations pouvant attendre l'arrivée des AirPods Pro 2 qui seraient attendus pour l'automne 2021.