L'iPhone 12 serait bien vendu sans chargeur ni écouteurs

Les rumeurs au sujet des accessoires de l'iPhone 12 se suivent et se ressemblent. Après le coup de tonnerre de Ming-Chi Kuo à la fin du mois dernier, c'est désormais au tour du Nikkei de confirmer qu'Apple aurait bien prévu de retirer le chargeur et les écouteurs de la boîte de ses prochains modèles de smartphones. Seul le câble Lightning serait encore fourni, et l'emballage serait alors deux fois plus fin.Une telle mesure permettrait à Apple de faire des économies, à la fois au niveau de la fabrication et de la logistique, alors que le coût de fabrication de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro serait en hausse. Le Nikkei confirme en effet ce qu'affirment de nombreuses rumeurs depuis des mois : tous les modèles seraient bien dotés d'écrans OLED (jusqu'ici réservés aux modèles Pro) et tous intégreraient bien un modem 5G. Ce compromis permettrait donc de ne pas augmenter les prix sans avoir à toucher à la marge.Le retrait des écouteurs paraissait évident à court terme : de plus en plus d'utilisateurs préfèrent des modèles sans fil, et Apple compte quoi qu'il en soit promouvoir ses AirPods et ses casques Beats, sans oublier son futur casque audio . Le retrait du chargeur semble moins évident à faire accepter, même s'il y a là aussi des alternatives — Apple devrait d'ailleurs dévoiler son propre chargeur sans fil cette année — que les utilisateurs peuvent utiliser pour plusieurs périphériques à la fois, sans besoin de renouvellement à chaque nouvel appareil.Si ces bruits de couloir sont bien corrects — Apple a d'ailleurs récemment lancé une enquête sur le retrait du chargeur — il faut s'attendre à la mise en place de quelques astuces pour faire passer la pilule. Ming-Chi Kuo mentionnait ainsi le mois dernier la mise en place d'une offre promotionnelle pour l'achat d'AirPods en même temps que l'iPhone. Notons toutefois qu'Apple devrait rencontrer un écueil au sein de l'Union européenne, qui impose aux fabricants de fournir un kit mains-libres avec leurs smartphones ; l'iPhone 12 vendu en France pourrait donc être fourni sans chargeur mais avec des écouteurs, ce qui serait plutôt cocasse...