Free Mobile annonce l'arrivée de l'eSIM et de la VoLTE

C'est un revirement qui va faire plaisir à certains clients de Free Mobile : dans une interview donnée à 01net suite à la présentation de sa Freebox Pop, Xavier Niel a annoncé la prise en charge prochaine de l'eSIM de l'iPhone., a confirmé le patron de Free qui reprochait l'année dernière à Apple de vouloir. Mais les trois principaux concurrents de Free se sont désormais lancés et cette absence commençait à faire tache. Xavier Niel affirme que le lancement est pour bientôt :. Free aurait voulu activer cette option dès le mois de juin, mais il y aurait eu un peu de retard.Côté tarifs, Xavier Niel affirme que Free saura se montrer raisonnable :. 20 €, c'est justement le tarif pratiqué par Bouygues Telecom , dernier à s'être lancé sur le secteur, alors que SFR et Orange pratiquent un tarif de 10 €. Free ne prendra pas en charge l'Apple Watch dans un premier temps :Autre annonce intéressante pour les utilisateurs d'iPhone, Free a également confirmé la prise en charge prochaine de la VoLTE (Voice over LTE), qui permet d'utiliser les données mobiles pour faire transiter la voix et ainsi obtenir une meilleure qualité des appels audio. Cette nouveauté ne sera pas lancée avec un enthousiasme débordant :, a précisé Xavier Niel. La VoLTE sera lancée en même temps que la 5G dans les prochains mois, mais nous n'aurons pas plus de détails sur le sujet pour le moment.