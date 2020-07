Quelques petites nouveautés pour la bêta 2 d'iOS 14

Pas de répit pour les développeurs d'Apple : deux semaines après la présentation officielle d'iOS 14 et de la sortie de la première version bêta destinée aux développeurs, une seconde version de travail a été mise en ligne hier soir. On y découvre sans surprise tout un tas de petites évolutions ici et là.Apple a notamment continué à travailler sur ses widgets, grande nouveauté de cette année, et l'application Météo se montre moins capricieuse — la première mouture avait tendance à afficher la météo de Cupertino à la place de la météo locale. Le widget relatif à l'application Fichiers fait son apparition, et il permet d'accéder en un clic aux fichiers récemment ouverts. Le widget a deux tailles possibles, avec quatre ou huit raccourcis.Toujours sur l'écran d'accueil, deux icônes ont légèrement évolué. Le calendrier affiche désormais le jour sous forme raccourcie, avec les trois premières lettres seulement, et la police utilisée est plus grasse. Même traitement pour l'horloge, dont les aiguilles sont également épaissies.

Bêta 1 à gauche — Bêta 2 à droite

Dans le centre de contrôle, un nouveau témoin fait son apparition au dessus des différents réglages afin de notifier quelles sont les applications qui ont récemment fait appel au micro ou à la webcam de l'iPhone. Une mesure de sécurité qui n'est pas sans rappeler les notifications de copier-coller qui se sont avérées plus utiles qu'on aurait pu le penser.Un nouveau réglage, présent dans Réglages > Musique > Animations, permet de limiter au Wi-Fi ou de désactiver le lancement des jaquettes animées d'Apple Music.À ces nouveautés s'ajoutent des alertes dans l'application Plans pour les péages dans les villes congestionnées, et pour les limitations relatives aux plaques d'immatriculations dans les pays mettant en place ce type de restriction. Il est également désormais possible de supprimer une application (via un appui long) directement depuis la bibliothèque d'apps.Si Apple suit son rythme habituel, la troisième version bêta d'iOS 14 devrait être dévoilée dans deux semaines. La version finale de cette importante mise à jour est attendue pour le tout début de l'automne, en septembre ou en octobre au plus tard.