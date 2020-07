Une deuxième version bêta pour macOS 11.0 Big Sur

C'est la prochaine grosse évolution du système d'exploitation du Mac : macOS 11.0 Big Sur a été officiellement présenté par Apple il y a deux semaines et cette nouvelle version apporte de nombreux changements, à commencer par une évolution du design. Deux semaines après la sortie de la première version bêta, une seconde mouture de travail a été envoyée aux développeurs hier soir. Curieusement, on ne décèle pas de nouveautés particulières dans cette nouvelle version (numérotée 20A4300b), contrairement à la nouvelle bêta d'iOS 14 qui présente de nombreux petits changements Malgré les multiples évolutions apportées par Big Sur, la première version bêta de macOS 11.0 s'est montrée étonnamment stable pour un premier jet. Apple compte sans doute continuer dans cette lancée en s'attelant à corriger les bugs et pas à rajouter des fioritures. Après le relatif fiasco de macOS 10.15 Catalina, sans cesse pointé du doigt pour son manque de stabilité, c'est une nouvelle encourageante. Rappelons d'ailleurs que macOS 10.11 Big Sur a encore un long chemin devant lui avant l'arrivée de la version finale : celle-ci n'est en effet pas attendue avant le début de l'automne, en septembre ou en octobre.