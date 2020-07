Le HomePod se prépare à accueillir les services tiers

C'est avec iOS 14 que le HomePod pourra enfin changer de service musical par défaut. Apple en a fait discrètement l'annonce sur une diapositive relative à HomeKit pendant la WWDC il y a deux semaines, et les développeurs de Cupertino commencent à mettre en place cette nouveauté dans le système interne de l'enceinte, dont la version bêta est partagée uniquement avec quelques membres du programme AppleSeed . Les utilisateurs concernés ont en effet vu apparaître un nouveau réglage leur permettant de choisir le service qui sera utilisé par défaut pour la musique, les podcasts et les livres audio sur le HomePod. Notez qu'il n'est — pour le moment ? — pas possible de désigner différents services pour chacun de ces trois domaines.

Copies d'écran via @ttam110

Il est déjà possible d'utiliser des services de musique tiers, comme Spotify, Deezer ou Pandora, sur l'enceinte connectée d'Apple, mais pas en tant que service par défaut. Avec Siri, il est ainsi indispensable de préciser à chaque commande quel service on souhaite commander, par exemple en ajoutant « Sur Spotify » à la fin de chaque commande vocale. Avec iOS 14, cette lourdeur sera donc supprimée ; la sortie de cette nouveauté pour le grand public est prévue pour le début de l'automne, en septembre ou en octobre.