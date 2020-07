Apple Pay : Apple prépare les paiements par QR Code

Apple prépare la prise en charge des QR codes au sein d'Apple Pay, révèle une capture d'écran issue d'iOS 14 dénichée par 9To5Mac . La fonctionnalité, qui n'a pas été annoncée par Apple à l'occasion de la présentation d'iOS 14 il y a deux semaines, est pour le moment cachée et nos confrères ont dû bidouiller pour la faire apparaître. Le fonctionnement sera très simple si on en croit le visuel présent au sein d'iOS 14 : il devrait suffire de pointer la caméra de l'iPhone sur le QR code (ou un code-barres) pour que le paiement soit déclenché, après authentification biométrique (via Touch ID ou Face ID) bien entendu.Selon les portions de code analysées par 9To5Mac, iOS 14 serait également capable de générer des QR codes destinés à être scannés par d'autres appareils, et les développeurs devraient pouvoir disposer des API leur permettant d'intégrer cette nouveauté à leurs applications. Tout cela devrait ouvrir la porte à de nouveaux usages, pour des règlements sans terminal de paiement. Apple n'ayant pas communiqué sur le sujet, il n'est en revanche pas certain que cette nouveauté soit intégrée dès la sortie d'iOS 14 au début de l'automne. Affaire à suivre, donc.