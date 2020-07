Apple étend son programme de réparation aux réparateurs indépendants français

Environ un an après le lancement de ce programme aux États-Unis , Apple vient d'annoncer la mise en place de sondestiné à l'iPhone en Europe (32 pays dont la France) ainsi qu'au Canada. Ce programme permet aux réparateurs indépendants d'accéder aux mêmes pièces et ressources officielles que les centres de services agréés Apple, ce qui doit permettre d'améliorer la qualité des réparations d'iPhone réalisées en dehors du réseau officiel, notamment dans les régions mal desservies en Apple Stores et centres de services agréés. Les contraintes sont importantes , mais ce programme aurait tout de même permis à Apple de séduire 700 nouveaux partenaires aux États-Unis depuis l'automne dernier.Pour plus d'informations sur et pour déposer une demande d’adhésion à ce programme de centre de réparation indépendant, rendez-vous sur cette page . Apple précise bien que seulessont éligibles à ce programme, et pas les distributeurs et revendeurs de pièces détachées.