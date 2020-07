Intel donne des détails sur le Thunderbolt 4

Le Thunderbolt 4 verra le jour dès la fin de cette année avec les processeurs Tiger Lake d'Intel, avait annoncé le fondeur en janvier dernier. Aujourd'hui, la firme de Santa Clara nous donne un peu plus de détails sur ce à quoi nous attendre avec cette nouvelle norme. Il n'est étrangement pas question d'augmentation des débits, qui restent à 40 Gb/s comme sur le Thunderbolt 3 et l'USB 4. Intel annonce en revanche plusieurs avancées permettant de donner plus d'attrait à la norme.Le Thunderbolt 4 inaugure ainsi la prise en charge des accessoires dotés de quatre ports Thunderbolt (une sortie, trois entrées), des câbles passifs "universels" d'une longueur de deux mètres (plus besoin d'un modèle actif bien plus coûteux), de deux écrans 4K dans la même chaîne, du PCI Express à 32 Gbit/s, de la recharge de l'ordinateur sur au moins un port (elle est facultative sur le Thunderbolt 3 mais bien intégrée par Apple sur tous les ports), de la sortie de veille à la connexion d'un ordinateur à un dock Thunderbolt, et de la technologie Intel VT-d qui protège l'accès direct à la mémoire pour se prémunir contre certaines attaques.Le Thunderbolt 4 ressemble plus à une petite évolution du Thunderbolt 3 qu'à une réelle nouvelle norme justifiant un changement de numérotation aussi prétentieux, mais c'est toujours ça de pris pour faire évoluer les usages. Intel annonce une pleine compatibilité avec l'USB 4, qui doit également sortir en fin d'année ; il s'agit en quelque sorte d'une version haut de gamme de la dernière évolution de l'USB, d'ailleurs elle-même basée sur le Thunderbolt 3 Toute la question reste de savoir si Apple, qui va cesser d'utiliser des processeurs Intel sur ses ordinateurs au profit de ses propres puces ARM conçues en interne, va se contenter de l'USB 4 ou faire l'effort de passer au Thunderbolt 4 sur ses futures machines. Intel va en tout cas bien commercialiser les contrôleurs nécessaires à l'implémentation de cette technologie.