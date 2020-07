Le Thunderbolt 4 sera bien présent sur les Macs ARM

La présentation des principales caractéristiques du Thunderbolt 4 hier par Intel a relancé les craintes chez les utilisateurs de Macintosh : les futurs Macs équipés de puces ARM pourront-ils adopter cette nouvelle norme ? Il n'y a pas de crainte à avoir, et Apple a tenu à le faire savoir auprès de la presse américaine :, a déclaré un porte-parole d'Apple à The Verge . Voilà qui est parfaitement clair !La prise en charge du Thunderbolt 4 nécessite l'usage d'un contrôleur développé par Intel et cette adoption sur les futurs ordinateurs d'Apple dépourvus de processeurs Intel n'était donc pas une certitude ; le Mac mini ARM destiné aux développeurs se contente d'ailleurs de l'USB-C, ce qui avait soulevé quelques inquiétudes. Les premiers Macs pourvus de processeurs Apple Silicon seront présentés dès la fin de cette année 2020