Un souci de batterie avec Apple Music sur iOS 13.5.1 ?

Un certain nombre d'utilisateurs d'iPhone, dont la plupart utilise la version 13.5.1 d'iOS, se plaint de problèmes d'autonomie causés par l'application Apple Music. On retrouve de nombreux témoignages sur les forums d'Apple et Reddit , tous constatant qu'Apple Music utilise une quantité considérable d'énergie alors même que l'application est en arrière-plan et n'est pas censée être en fonctionnement. Pour certains, ce problème se traduit par la nécessité de recharger des modèles d'iPhone récents plusieurs fois par jour.

Via Reddit

Certains ont tenté de redémarrer voire de restaurer leur téléphone, d'autres de supprimer puis réinstaller l'application Musique, sans grand succès visiblement. D'autres utilisateurs rencontrent d'ailleurs le même problème avec d'autres applications . Apple ne s'est pas encore exprimée sur le sujet, mais il y a fort à parier qu'une petite mise à jour d'iOS vienne rapidement corriger le problème.