Apple prolonge son offre de financement à 0% jusqu'au 7 août

Apple n'en finit plus de renouveler son offre de financement à 0% . Lancée sur l'Apple Store le 5 décembre dernier, elle devait expirer le 3 juillet mais elle a une nouvelle fois été prolongée, cette fois jusqu'au vendredi 7 août 2020. Elle permet d'acheter un Mac, un iPhone ou un iPad en 12 ou 24 mensualités sans frais. Les configurations reconditionnées du Refurb Store sont également concernées par cette offre, mais pas les offres promotionnelles de l'Apple Store éducation — impossible donc de cumuler ce crédit avec l'offre Back to School Le crédit est proposé en partenariat avec Sofinco. Pour profiter de cette offre de financement, vous devez valider votre commande sur l'Apple Store puis sélectionner l'option « Paiement échelonné ». L'offre est valable pour les achats d'un montant situé entre 249 € et 5 000 €, et il est possible d'inclure des produits de marques tierces à la commande à la condition que leur montant total n'excède pas le tiers du montant de la facture. Attention, opter pour un crédit nécessite que le dossier de financement soit analysé et approuvé : cela retarde de quelques jours le temps nécessaire au traitement de la commande.