iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14 en version bêta publique

À peine 24 heures après la sortie de la seconde version bêta pour les développeurs, Apple vient de mettre en place son programme de bêtas publiques pour iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14 — macOS 11.0 Big Sur et watchOS 7 ne sont pas disponibles mais sont annoncés pour bientôt. Ce programme, qui est gratuit contrairement à celui réservé aux développeurs, permet aux curieux d'installer les futurs systèmes d'Apple sur leur iPhone, iPad ou Apple TV avec plusieurs semaines d'avance. Si vous souhaitez découvrir un de ces trois systèmes en profondeur avant tout le monde, vous pouvez donc vous inscrire sur cette page et installer les versions bêtas sur vos appareils dès ce soir.Avant de vous lancer, notez bien toutefois que l'opération n'est pas totalement sans risque : une version bêta est par définition instable et peut planter de manière bien plus fréquente qu'une version finale. Une version bêta peut également fortement diminuer l'autonomie de l'appareil sur lequel elle est installée, et il n'est pas possible d'obtenir de l'aide du Genius Bar en cas de pépin (à moins de restaurer l'appareil en question pour revenir à la version stable précédente).