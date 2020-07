Keynote, Numbers et Pages mis à jour par Apple

Apple à mis à jour sa suite iWork pour le Mac, l'iPhone et l'iPad ce jeudi soir. Les applications de bureautique d'Apple, Keynote, Numbers et Pages, passent ainsi en version 10.1 avec quelques petites nouveautés à la clé. Il est notamment question d'intégration des vidéos YouTube et Vimeo au sein de Pages et Numbers, et d'ajouter facilement des titres et sous-titres aux images, vidéos et autres objets. Spécifiquement pour Keynote, une nouvelle option permet de lancer un diaporama dans une fenêtre pour continuer à avoir accès à d'autres applications pendant l'animation de la présentation. Sur Numbers, de nouvelles fonctions font leur apparition, dont XRECHERCHE, XEQUIV et EXP.REG pour effectuer des correspondances entre expressions, manipuler du texte et créer des formules souples. Sur Pages, il est maintenant possible d'importer un livre iBooks Author suite à l'abandon de cet outil de création de livres numériques.Comme d'habitude, vous trouverez ces nouvelles versions dans l'onglet « Mises à jour » de l'App Store sur le Mac, et dans les mises à jour de l'App Store sur iOS et iPadOS (App Store > votre compte > Mises à jour disponibles).