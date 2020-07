L'iPhone 12 Pro serait bien doté de 6 Go de RAM

L'iPhone 12 Pro se distinguerait de l'iPhone 12 au niveau de sa mémoire vive, annonce le @L0vetodream qui a souvent de bonnes informations sur les produits d'Apple en cours de préparation. Alors que l'iPhone 12 resterait à 4 Go en entrée de gamme, les modèles Pro grimperaient en effet à 6 Go, ce qui est toujours utile pour les applications gourmandes en la matière et qui pourrait accompagner certaines nouveautés matérielles, comme les nouveaux appareils photos et le scanner LiDAR. Tous les modèles seraient en revanche bien équipés, sans distinction, de la puce Apple A14 , première à être gravée à une finesse de 5 nanomètres et qui devrait faire des étincelles sur toute la gamme.

Concept par EverythingApplePro

Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de cette évolution : l'analyste Blayne Curtis l'avait déjà évoquée en novembre dernier. Ce bruit de couloir semble en tout cas parfaitement crédible : alors que l'iPhone 12 "de base" devrait gagner un écran OLED, aujourd'hui l'apanage des modèles Pro, Apple devra pousser d'autres curseurs pour séduire avec l'iPhone 12 Pro (lire :).