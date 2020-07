Le MacBook Pro 16'' avec Apple Silicon en 2021 ?

Apple a annoncé que les premiers ordinateurs équipés de ses propres puces ARM conçues en interne seraient commercialisés dès la fin de cette année 2020 , mais sans préciser quel Mac aurait le privilège d'entamer cette transition. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, dont les sources sont généralement très bonnes, c'est le MacBook Pro 13,3" qui pourrait basculer dès cet automne, et il serait suivi de près par le MacBook Air. Le portable d'entrée de gamme d'Apple pourrait être lancé en même temps que le MacBook Pro, ou légèrement plus tard au premier trimestre de 2021.Pour ce qui est du MacBook Pro 16", il faudrait attendre un peu plus : Ming-Chi Kuo évoque le deuxième ou le troisième trimestre de 2021, et il y aurait donc une dernière mise à jour avec des processeurs d'Intel dans les tuyaux pour ce grand modèle. L'analyste a une intéressante précision à apporter : les modèles ARM de 2021 inaugureraient un nouveau design, avec un écran mini-LED, et Apple profiterait de cette occasion pour faire passer le petit modèle de 13,3" à 14" — une évolution attendue de longue date L'analyste ne parle que des ordinateurs portables dans sa note de recherche partagée par MacRumors , mais un Mac de bureau pourrait aussi être présenté cette année et c'est la tant espérée refonte de l'iMac qui pourrait être au programme, avec un modèle entièrement revu disposant d'une diagonale de 24" , contre 21,5" pour le modèle d'entrée de gamme aujourd'hui. Sauf surprise, il apparaît en revanche de plus en plus probable que les modèles 27" reçoivent une ultime mise à jour avec processeur Intel avant le passage sur Apple Silicon l'année prochaine.