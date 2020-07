Apple TV+ : Greyhound, Her Voice, Secrets de Champions

C'est un vendredi chargé pour Apple TV+ avec pas moins de trois sorties cette semaine. Le service de streaming d'Apple accueille enfin, ouen version française, le fameux film de guerre avec Tom Hanks qui se retrouve capitaine et dirige 37 navires durant la Seconde Guerre Mondiale. On retrouve également les trois premiers épisodes de, inexplicablement appeléen France, une série qui suit l'histoire d'une jeune chanteuse qui tente sa chance à New York. Enfin, tous les épisodes deou, des documentaires sur sept sportifs connus, sont disponibles.Vous pouvez retrouver la bande-annonce desur cette page , celle desur celle-ci , et celle desur celle-ci . Parmi les prochaines sorties sur Apple TV+, on retrouvera la série comiquele 14 août.