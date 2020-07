La caméra de sécurité Circle View disponible sur l'Apple Store

Apple muscle son offre d'appareils connectés compatibles HomeKit avec l'ajout de la caméra de sécurité Circle View de Logitech sur l'Apple Store, où elle est proposée à 179,95 € . Cette caméra avait été annoncée en mai par Logitech, mais elle n'était jusqu'ici disponible pratiquement nulle part...Ce modèle offre une image 1080p avec un champ de vision ultra large de 180°, une vision nocturne infrarouge d’une portée maximale de 4,5 mètres, le tout dans un boîtier avec support mural résistant aux intempéries. Il fonctionne donc avec HomeKit, ce qui permet un usage sécurisé par le biais d'iCloud (attention, un abonnement 200 Go payant est nécessaire) et une intégration à l'application Maison d'iOS. Logitech rejoint ainsi les caméras eufyCam 2 qui sont compatibles depuis le mois de mars, et les modèles d'intérieur de Netatmo depuis le mois de février.