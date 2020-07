Apple déconseille les caches de webcam sur les MacBook

Ils prennent souvent la forme d'un petit morceau de plastique coulissant : les caches de webcam, qui permettent de masquer physiquement la caméra des MacBook lorsque l'utilisateur n'en a pas besoin, sont désormais officiellement déconseillés par Apple. Dans une note publiée sur son site web, Apple explique que ces caches sont trop épais et que l'espace prévu entre l'écran et le châssis du Mac lorsque celui-ci est fermé est trop restreint : pour pouvoir rester en place de manière permanente, le cache ne doit pas excéder une épaisseur de 1 mm, l'équivalent d'une feuille de papier. Or, les caches en plastique vendus dans le commerce sont souvent bien plus épais.Pour éviter la casse au moindre choc ou à la moindre pression, les écrans des ordinateurs portables d'Apple sont légèrement flexibles. En cas de pression sur ceux-ci, ils peuvent donc imperceptiblement se déformer et la présence d'un cache peut alors mener la vitre voire la dalle elle-même au point de rupture. On retrouve sans mal quelques témoignages sur le web, comme l'exemple ci-dessous où une cassure venue du haut de l'écran, au niveau du cache de la webcam, a endommagé plusieurs lignes de pixels horizontales et verticales.

Via Reddit

La présence d'un cache peut également perturber le bon fonctionnement de certaines fonctionnalités, comme la luminosité automatique ou True Tone qui permet d'ajuster la chaleur de l'image affichée à l'écran en fonction de la lumière ambiante. Apple invite ainsi à faire confiance au petit voyant vert qui indique lorsque la caméra est active. Si vous souhaitez mettre en place un contrôle strict des applications ayant accès à ce composant, vous pouvez le faire dans les Préférences Système > Sécurité et confidentialité, dans l'onglet Confidentialité, section Appareil photo.