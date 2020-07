Les Macs ARM vont-ils abandonner les GPU tiers ?

Les Macs vont bientôt abandonner les processeurs d'Intel pour ne plus utiliser que des puces ARM conçues directement par Apple. C'est le projet Apple Silicon , avec de premiers Macs ARM attendus pour la fin d'année et une transition qui se fera sur deux ans. L'abandon des processeurs d'Intel a fait grand bruit, mais une autre transition semble au programme : l'abandon pur et simple des cartes graphiques de marques tierces. Apple n'a pas parlé de ce sujet dans sa conférence inaugurale de la WWDC, mais on retrouve un indice dans une présentation au sujet des applications Metal : seul un « Apple GPU » semble prévu pour les Macs Apple Silicon, les modèles intégrés d'Intel et les modèles dédiés de NVIDIA et de AMD étant vraisemblablement laissés de côté.Cette diapositive pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses : les performances graphiques des puces d'Apple sont certes excellentes et dépassent nettement celles des GPU intégrés d'Intel, mais Apple est pour le moment loin de pouvoir concurrencer les cartes graphiques dédiées haut de gamme de NVIDIA et AMD. Apple compte-t-elle réellement s'attaquer aux cartes graphiques dédiées avec un GPU intégré au processeur, ou compte-t-elle se lancer elle aussi dans la conception de cartes graphiques dédiées pour ses ordinateurs professionnels ? Les eGPU de marques tierces pourraient-ils continuer à être pris en charge ? Apple n'entamera probablement pas sa transition vers ses propres puces avec ses ordinateurs les plus musclés, aussi faudra-t-il sans doute encore patienter pour tout savoir au sujet des graphismes sur Apple Silicon.