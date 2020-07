iPhone 12 : des batteries plus petites que sur l'iPhone 11 ?

La commercialisation de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro approche ; il est possible qu'Apple ait un peu de retard sur le calendrier habituel avec une présentation en octobre, mais le lancement sera quoi qu'il en soit pour cet automne. Apple se prépare donc au lancement de ses nouveaux modèles et remplit les diverses formalités administratives nécessaires un peu partout dans le monde. Après le dépôt de tout un tas de références d'iPhone auprès d'un organisme russe le mois dernier, ce sont de nouveaux modèles de batteries qui ont été repérés auprès d'organismes danois (UL Demko), sud-coréen (Safety Korea) et chinois (3C) par le site MySmartPrice Trois nouvelles batteries ont été repérées par nos confrères. Il s'agit des modèles A2471 (2 227 mAh), A2431 (2 775 mAh) et A2466 (3 687 mAh), qui peuvent respectivement correspondre à l'iPhone 12 de 5,4", l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro de 6,1" et l'iPhone 12 Pro Max de 6,7". Par rapport aux modèles actuels, ces batteries présentent une capacité en retrait : l'iPhone 11 de 6,1" intègre en effet une batterie de 3 110 mAh, l'iPhone 11 Pro de 5,8" une batterie de 3 046 mAh, et l'iPhone 11 Pro Max de 6,5" une batterie de 3 969 mAh.La fameuse puce Apple A14 , première à être gravée avec une finesse de 5 nanomètres, va sans doute permettre de réaliser des économies d'énergie mais Apple va devoir composer avec des nouveautés énergivores, avec un premier lieu un modem 5G qui devrait être présent sur tous les modèles. Difficile dans ce contexte de savoir si ce recul de la capacité des batteries se traduira pas un recul de l'autonomie ou si Apple parviendra à maintenir le statu quo.Le site MySmartPrice a également repéré le dépôt d'un chargeur de 20 W portant le numéro A2244, qui rejoint le modèle A2305 déjà repéré le mois dernier. Le chargeur de l'iPhone 11 Pro plafonnant aujourd'hui à 18 W, les prochains modèles devraient pouvoir se recharger légèrement plus vite. Notez que de nombreuses rumeurs prêtent à Apple l'intention de ne plus fournir de chargeur avec l'iPhone ; si ces bruits de couloir sont vrais, ce nouveau chargeur serait uniquement vendu en option.