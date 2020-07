iPhone invendus : Apple verserait une fortune à Samsung

Les ventes d'iPhone ont grandement souffert de la période de confinement observée dans de nombreux pays depuis le début de cette année 2020. On connaît les chiffres pour les trois premiers mois de l'année : l'iPhone a vu ses ventes reculer de 6,7% . Alors qu'on imagine assez mal la situation s'être réellement améliorée depuis, le site Display Supply Chain nous apprend qu'Apple a dû verser une pénalité d'environ 950 millions de dollars à Samsung Display à cause de ses invendus. Face aux ventes inférieures aux prévisions, Apple aurait acheté moins d'écrans OLED que prévu à son partenaire, dont les tarifs préférentiels étaient conditionnés à un certain volume de vente.Apple a publié des résultats en croissance le trimestre dernier, mais ces bons résultats sont principalement dûs à la bonne santé des services de l'entreprise ainsi qu'à la section, qui inclut notamment les AirPods et l'Apple Watch. Prudente, Apple n'a pas annoncé de prévisions pour le trimestre échu, dont les résultats seront annoncés le 30 juillet prochain.