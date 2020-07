Un câble Lightning tressé avec les iPhone de 2020 ?

L'iPhone ne basculera pas au standard USB-C cette année et continuera d'utiliser son traditionnel port Lightning propriétaire. La boîte de l'iPhone 12 pourrait être dépourvue d'écouteurs — mais pas au sein de l'Union européenne — et surtout de chargeur , mais les prochains smartphones d'Apple devraient continuer à être livrés avec un câble Lightning. Et ce câble Lightning vers USB-C pourrait bien évoluer cette année, si on en croit des images qui circulent depuis hier soir sur des réseaux sociaux chinois : on peut découvrir un câble Lightning tressé, supposément plus solide et durable que le modèle en plastique actuel.Des dizaines voire des centaines d'accessoiristes fabriquent des câbles Lightning, et il est donc impossible d'exclure la possibilité que le modèle ci-dessus ne soit pas de marque tierce. Certainsde renom, comme @L0vetodream , ayant retweeté l'information, on peut néanmoins conserver un petit espoir. Réponse cet automne !