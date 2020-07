Premier gros succès pour Apple TV+ avec Greyhound

Le film, ouen version française, aurait connu un franc succès depuis sa sortie sur Apple TV+ vendredi dernier. Selon Deadline , le film aurait permis à Apple TV+ de signer son meilleur week-end depuis son lancement en novembre dernier. Les chiffres sont jalousement gardés secrets par Apple, mais ils seraient proches de ce qui était attendu pour une sortie en salle. La bonne nouvelle pour Apple viendrait surtout de la provenance de l'audience : 30% des utilisateurs auraient souscrit à un abonnement à son service de streaming pour l'occasion.L'investissement pour obtenir l'exclusivité dea été important — 70 millions de dollars pour 15 ans d'exclusivité — mais c'est vraisemblablement le prix à payer pour séduire un nouveau public. D'autres exclusivités de ce type sont au programme pour les prochains mois et les prochaines années ; nous avons par exemple appris en début de mois qu'Apple s'apprêtait à dépenser 120 millions de dollars pour le film, avec Will Smith, qui sortira en 2022. Autre grosse production à venir, Apple s'est offert un film de Martin Scorsese,, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, pour un montant qui pourrait aller de 180 à 200 millions de dollars.