UE : Apple réussit à faire annuler son redressement fiscal de 13 milliards d'euros

Coup de tonnerre à la Cour de justice de l'Union européenne : quatre ans après avoir été condamnée à verser 13 milliards d'euros dans le cadre de l'affaire de ses accords fiscaux passés avec l'Irlande, Apple a réussi à faire annuler cette condamnation . À l'origine, la Commission accusait Apple d'avoir bénéficié d'un avantage fiscal de la part de l'Irlande qui serait incompatible avec les règles de l'Union — le taux d'imposition serait tombé à 0,005% en 2014, un chiffre contesté par Tim Cook à l'époque. L'entreprise californienne avait été pressée de rembourser cet avantage, estimé à 13 milliards d'euros.Apple et l'Irlande ont fait appel de cette décision, et le verdict a été rendu aujourd'hui :. Le Tribunal de l'Union européenne estime ainsi que, respectivement Apple Sales International et Apple Operations Europe. Il a notamment été établi qu'Apple n'avait pas bénéficié d'avantage fiscal dont d'autres entreprises n'auraient pas profité.Cette décision n'a sans surprise pas été bien accueillie à la Commission européenne. Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence au sein de l'Union européenne et bête noire d'Apple , a déjà annoncé que, l'une d'entre elles pouvant tout simplement être de faire appel. Apple, elle, s'est évidemment réjouie de la décision du Tribunal :Dans une interview remontant à 2016, Tim Cook avait en effet estimé que les taxes réclamées par l'Union européenne étaient déjà réglées auprès du Trésor public américain.