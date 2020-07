iOS 13.6 est disponible pour tous !

Voici les notes de version complètes :



iOS 13.6 prend désormais en charge les clés de voiture numériques et ajoute une nouvelle catégorie de symptômes dans l’app Santé. Cette version apporte également des correctifs et des améliorations.



Clés de voiture numériques

• Ouvrez, fermez et démarrez votre voiture compatible avec votre iPhone.

• Supprimez en toute sécurité des clés numériques d’un appareil égaré à l’aide d’iCloud.

• Partagez facilement des clés numériques avec iMessage.

• Les profils spécifiques à chaque conducteur vous permettent de configurer des clés partagées de façon à octroyer un accès complet ou limité à votre voiture.

• Grâce à la réserve de batterie, vous pouvez ouvrir et démarrer votre voiture jusqu’à cinq heures après que votre iPhone n’a plus de batterie.



Santé

• Une nouvelle catégorie de symptômes a été ajoutée à l’app Santé, comprenant des symptômes enregistrés depuis les fonctionnalités Suivi de cycle et ECG.

• Vous pouvez désormais enregistrer de nouveaux symptômes, tels qu’une fièvre, des frissons, des maux de gorge ou une toux, et les partager avec des apps tierces.



Cette mise à jour apporte également des correctifs et d’autres améliorations.

• Ajout d’un réglage permettant de choisir si les mises à jour se téléchargent automatiquement sur votre appareil lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi

• Correction d’un problème en raison duquel des apps pouvaient ne plus répondre lors de la synchronisation de données depuis iCloud Drive

• Correction d’un problème d’affichage en raison duquel la fonction « Données à l’étranger » pouvait sembler désactivée sur une carte eSIM, alors qu’elle était activée

• Correction d’un problème en raison duquel il était indiqué que certains appels téléphoniques passés depuis la Saskatchewan provenaient des États-Unis

• Correction d’un problème en raison duquel l’audio pouvait s’interrompre lors d’appels téléphoniques effectués via la fonction Appels Wi-Fi

• Correction d’un problème en raison duquel certains iPhone 6S et SE ne pouvaient pas configurer la fonction Appels Wi-Fi

• Correction d’un problème en raison duquel le clavier virtuel pouvait s’afficher inopinément lorsque l’appareil était connecté à certains claviers physiques tiers

• Correction d’un problème en raison duquel les claviers physiques japonais pouvaient être mappés en tant que claviers des États-Unis

• Correction de problèmes de stabilité se manifestant lors de l’accès au Centre de contrôle lorsque AssistiveTouch était activé

• Ajout d’un mécanisme permettant aux administrateurs d’indiquer des domaines à exclure du trafic acheminé par des connexions VPN permanentes



Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante : https://support.apple.com/kb/HT201222

En premier lieu, iOS 13.6 apporte la prise en charge de la fonctionnalité CarKey, qui propose d'utiliser l'iPhone ou l'Apple Watch pour remplacer sa clé de voiture. Le fonctionnement est similaire à celui d'Apple Pay ; pour ouvrir la voiture, il suffit d'approcher son téléphone ou sa montre de la poignée de la porte. CarKey offre une intéressante fonctionnalité de partage de la clé, directement via iMessage avec la possibilité de configurer différents droits (par exemple, la possibilité pour un enfant d'accéder à l'habitacle mais pas de démarrer la voiture). La fonctionnalité n'est en revanche compatible qu'avec de très récents modèles de la marque BMW pour le moment (lire :).Un autre changement concerne l'application Santé. Une nouvelle section nommée "Symptômes" a fait son apparition, et elle permet comme son nom l'indique renseigner l'évolution de différents symptômes, qui pourra éventuellement être partagée avec des professionnels de santé via HealthKit dans le cadre de traitements.La gestion des mises à jour d'iOS évolue également, avec un nouveau réglage pour les mises à jour automatiques : il y a désormais deux options, avec la possibilité de télécharger automatiquement la mise à jour sans l'installer (le déclenchement restant alors manuel), et la possibilité d'installer automatiquement cette dernière pendant la nuit.Cette mise à jour apporte également son lot de corrections de bugs et d'éventuelles failles. Au rang des petites nouveautés qui ne concernent pas la France, on retrouve Apple News+ Audio, une nouvelle fonctionnalité qui permet de lire l'actualité sous une forme audio plutôt qu'en texte. Apple News+ n'est pour le moment disponible qu'aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.Comme toujours, vous trouverez cette mise à jour dans l'application Réglages, section "Général" puis "Mise à jour logicielle". Et comme d'habitude, l'arrivée d'une mise à jour est le bon moment pour réaliser une sauvegarde de votre appareil, avant de lancer l'installation bien sûr : vous pouvez déclencher une synchronisation avec votre ordinateur par le biais d'iTunes ou du Finder, ou lancer la sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant).