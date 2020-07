watchOS 6.2.8 apporte CarKey à l'Apple Watch

Utilisateurs d'Apple Watch, une petite mise à jour logicielle est disponible pour votre montre ce soir : il s'agit de watchOS 6.2.8, qui apporte la prise en charge de la fonctionnalité CarKey. Également apportée par iOS 13.6 dont la version finale a également été lancée aujourd'hui, cette nouveauté permet d'utiliser l'iPhone ou l'Apple Watch pour remplacer sa clé de voiture. La fonctionnalité inclut quelques possibilités bien senties, comme le partage d'une clé via iMessage ou la gestion des droits des détenteurs de copies ; par exemple, un enfant aura la possibilité d'ouvrir la voiture mais pas d'en démarrer le moteur (lire :).CarKey n'est pour le moment disponible que sur quelques modèles très récents de la marque BMW ; cette mise à jour concernera donc un public très réduit dans un premier temps. Vous devez comme toujours utiliser l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone pour installer watchOS 6.2.8. Attention, l'Apple Watch et l'iPhone doivent tous les deux être connectés à un réseau Wi-Fi, et l'Apple Watch doit disposer de plus de 50% de batterie et être placée sur son chargeur.