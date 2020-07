Mémoire : de premières barrettes de DDR5 en 2021

Les premières barrettes de mémoire vive respectant la norme DDR5 seront mises sur le marché en 2021, annonce fièrement le JEDEC, oupour les intimes. Le consortium a publié les spécifications de la DDR5 SDRAM, après trois ans de préparation , et les fabricants peuvent désormais s'emparer de ce format qui succèdera à la célèbre DDR4. Il est question de débits doublés (4,8 Gbit/s au lancement, 6,4 Gbit/s à terme), avec une quantité de RAM maximale passant de 32 Go à 128 Go par puce, ce qui ouvre la porte à l'arrivée — lointaine — de barrettes de 2 To. La DDR5 promet également une meilleure efficacité énergétique, avec une tension de 1,1 V contre 1,2 V aujourd'hui et une régulation de la tension qui sera directement assurée par chaque barrette et non plus par la carte mère. Enfin, la DDR5 restera à 288 broches, mais avec un détrompeur différent.Les premiers appareils équipés de mémoire vive DDR5 devraient apparaître dans 12 à 18 mois, prédit le JEDEC. Apple n'est en revanche pas toujours très réactive sur ce front, et il ne serait donc pas étonnant que le premier Mac en étant doté soit commercialisé en 2022 au plus tôt.